La fiaccolata per Ilaria: «Una mamma dolce, timida e affettuosa massacrata di botte» | VIDEO

OSIMO - Le immagini della fiaccolata a Osimo per ricordare Ilaria Maiorano, la donna uccisa nella casa di via Montefanese. Il marito è in carcere per omicidio volontario aggravato. Respinge le accuse sostenendo che la donna era caduta dalle scale in conseguenza di una lite.