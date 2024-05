L'odore sospetto poi la scoperta dei corpi in decomposizione: dove sono morti Loredana e Maurizio | VIDEO

La palazzina di via Gramsci dove, ieri sera, sono stati trovati senza vita i corpi di Loredana Molinari e suo figlio Maurizio Bucciarelli. Quando forze dell'ordine e vigili del fuoco sono entrati nel loro appartamento di via Gramsci li hanno trovati in un avanzato stato di decomposizione. L'ipotesi investigativa dei carabinieri punta verso un possibile caso di omicidio-suicidio.