Due mesi fa l'omicidio di Sirolo, l'amico salvato da Klajdi: «Ha dato la vita, io per primo esigo giustizia» | VIDEO

Comunità albanesi in piazza a due mesi dall'omicidio di Klajdi Bitri, il 23enne ucciso due mesi fa a Sirolo con un colpo di fucile da pesca. Aveva difeso una famiglia dall'aggressione del killer durante una lite stradale. Il corteo è partito da piazza Cavour in direzione Passetto per chiedere giustizia. Tra i partecipanti c'era Danilo Battistoni, il padre di famiglia che proprio il 23enne albanese ha difeso dal killer, Fatah Melloul, prima di essere ucciso.