Primo okapi nato in Italia, l'ambasciatore del Congo in visita allo zoo | VIDEO

Riconoscimento per il Parco Zoo Falconara che questa mattina ha festeggiato il “debutto in società” di Italo, il primo okapi venuto alla luce in Italia, con Fidèle Sambassi Khakessa, ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo

Riconoscimento per il Parco Zoo Falconara che questa mattina ha festeggiato il “debutto in società” di Italo, il primo okapi venuto alla luce in Italia, con Fidèle Sambassi Khakessa, ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo, il Paese africano di cui il raro animale, minacciato di estinzione, è simbolo. Un momento particolarmente significativo per il il giardino zoologico marchigiano, l’unico del BelPaese ad ospitare la specie, parente stretta della giraffa e in pericolo a causa della deforestazione e del bracconaggio.