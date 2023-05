Elly Schlein in città a sostegno della candidata Ida Simonella. L'attacco alla destra: «Negazionista, colpisce le fasce più fragili» | VIDEO

«Sostengo una candidata che ha sempre dimostrato grande impegno su politiche economiche e sociali. A volte ci sono coalizioni più larghe a volte diverse, qui abbiamo in questa squadra la risposta giusta perchè non ci dobbiamo mai dimentichare che gli avversari stanno a destra. Una destra negazionista dell'emergenza climatica che ci vorrebbe far dipendere per sempre dalle risorse fossili. Una destra che colpisce gli immigrati e le fasce più fragili della società». Questo parte dell'intervento di Elly Schlein, la segretaria del Partito democratico che oggi è arrivata in città per sostenere il candidato sindaco Ida Simonella alle prossime comunali.

«Sono felice di sostenere questa candidata. Grazie anche a Valeria per tutto il lavoro che hai fatto e gli esempi che hai dato. Difficile faremil sindaco quando mandlca attenzione del governo nazionale. Sugli enti locali non sono state messe risorse. Difficile è stato anche in pandemia, perché i cittadini si rivolgono in primis al sindaco. Le aspettative sono tante e le risorse non sempre disponibili, quindi l'amministratore locale deve richiamare i livelli superiori di governo. Non è semplice. Simonella concreta, determinata e capace nell'ascolto della comunità». L'intervista.