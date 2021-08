Occhiali da sole e altra merce con falso marchio Ce: le immagini del maxi sequestro

L’operazione, denominata “Estate sicura" ha preso spunto da un controllo eseguito dai Finanzieri della Tenenza di Porto Recanati su un venditore ambulante attivo lungo il litorale della città.

Infatti, dall’esame della merce esposta in vendita, le Fiamme Gialle hanno potuto constatare come su alcune lenti di occhiali da sole fosse apposto il marchio China Export, con l’evidente intenzione di ingannare l’acquirente, facendogli credere di acquistare un prodotto garantito, per qualità e origine, dalla marcatura comunitaria di conformità “CE”. Sono state denunciate 6 persone e sequestrati 74mila articoli.