L'auto elettrica che si carica senza colonnina: il nuovo Nissan Qashqai in anteprima ad Ancona | VIDEO 

Alla concessionaria Conero Car dell'Aspio si alza il velo sul nuovo Nissan Qashqai, che resterà in esposizione fino al prossimo 30 aprile. La novità assoluta per l'Europa, in dotazione al nuovo Crossover, è la tecnologia e-Power. Si tratta di un' esclusiva Nissan per il vecchio continente: il motore termico fornisce energia a un pacco batterie di dimensioni contenute, che a sua volta alimenta la trazione elettrica. Detto in poche parole, si tratta di un'auto elettrica che però non ha bisogno di ricaricarsi alla colonnina. Con l'amministratore delegato della Conero Car, Eusebio Falcetelli, abbiamo parlato anche dell'impatto della pandemia sul mercato dell'auto in provincia di Ancona, che nel 2020 ha segnato un -28% rispetto all'anno precedente.