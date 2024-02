Conerobus presenta i nuovi pullman extraurbani: «Ora speriamo non vengano vandalizzati» | VIDEO

ANCONA - Presentati tre nuovi pullman di Conerobus (società per la mobilità intercomunale), acquistati con contributo pubblico. Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, l'assessore reginale Goffredo Brandoni, il sindaco Daniele Silvetti, il vicesindaco Giovanni Zinni, il presidente di Conerobus Italo D’Angelo, l’amministratore delegato Giorgio Luzi. I mezzi, adibiti al trasporto extraurbano, sono i primi tre di una nuova flotta di 14 autobus che entreranno in servizio per Conerobus.