Da Numana al Passetto a piedi, a nuoto e in scalata: l'impresa è "wild" | VIDEO

Cinque anconetani hanno compiuto come da tradizione per molti l’attraversata a piedi, e alcuni tratti a nuoto, da Numana fino al Passetto a stretto contatto con le meraviglie che offre la Riviera del Conero. Il video realizzato da Giuliano Giammarchi è da brividi

Percorrere a piedi, e in alcuni tratti a nuoto, la distanza tra Numana e il Passetto con le meraviglie del Conero sullo sfondo. E quanto hanno prodotto nei giorni scorsi, ma è una cosa abbastanza tipica e frequente tra Ancona e provincia, Giuliano Giammarchi (l’autore dello splendido video che vi proponiamo), Alessandro Baldoni, Cristiano Falcetelli, Roberto Tarquini e Roberto Giovagnetti. Non c’è miglior descrizione che lasciar parlare le immagini. Perché mai come in questo caso lo spettacolo è “a due passi da casa”.