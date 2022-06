Coppia anconetana bloccata in viaggio di nozze in Madagascar, la mamma implora aiuto per la figlia malata: «Aurora rischia di morire»

I due giovani in vacanza con la bambina sono bloccati in un villaggio del Madagascar. «Lì non sono stati in grado di fare una flebo ad una bambina» dice la mamma

ANCONA - Il viaggio di nozze in Madagascar di Alessandra Falaschini, ostetrica all'ospedale pediatrico Salesi, e Luca Socionovo, vigile del fuoco, si è trasformato in un incubo. Da giorni sono bloccati con la loro bimba Aurora di 3 anni malata con la gastroenterite in un villaggio del Madagascar. Non riescono a ricevere cure mediche adeguate per la piccola. Hanno chiesto aiuto facendo un appello tramite social e chiedono che qualcuno possa aiutarli visto che «i sanitari non sono stati in grado di mettere una flebo ad Aurora per reidratarla».