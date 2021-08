Arriva la notte delle stelle cadenti, Eva la omaggia in reggaeton | VIDEO

Arriva la notte delle stelle cadenti dove tutti, anche solo per un minuto, pensano ai loro desideri e ai loro sogni. Eva Capomagi racconta in modo divertente quel momento dove amici e innamorati scrutano il cielo notturno “a caccia di una scia luminosa”, per poter esprimere il proprio sogno. Una notte dove non manca l’allegria tipica delle giornate di festa e di vacanze. Un reggaeton che non perde però mai l’idea centrale che i sogni sono il segreto per vivere meglio.

Credits: Marco Giorgi/ Eva Capomagi/ Rimini Your Voice Record