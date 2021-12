«Non esiste il diritto ad ammalarsi di Covid» | VIDEO

L'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, all'inaugurazione della nuova sala emergenze del Pronto Soccorso di Torrette parla anche di cure con anticorpi monoclonali: «Tutti i casi trattati così sono stati risolti, ma la via "regina" resta la vaccinazione»

L'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, all'inaugurazione della nuova sala emergenze del Pronto Soccorso di Torrette parla anche di cure con cellule monoclonali: «Ma la via "regina" resta la vaccinazione. Non penso che si possa affermare un diritto ad ammalarsi ed essere curati per il Covid». Susanna Contucci, dirigente del Pronto Soccorso: «Accessi di pazienti Covid positivi aumentati, negli ultimi due o tre giorni la nostra area Covid è sempre piena».