Pianoforte e amore, con “Anima stanca” Nico incanta dal Passetto | VIDEO

Si chiama “Anima stanca” il brano che Nico Ernani, alias Nico Pallotta, ha scritto in un pomeriggio di quarantena. Era il secondo di quella giornata, dopo un turno lavorativo di notte al porto. «Manda un messaggio che per me è importante veicolare, cioè che l’amore fa bene» ha spiegato il cantautore anconetano, che non a caso cita la frase che si ripete nella canzone. Il video è nato grazie alla collaborazione con il regista maceratese Giacomo Domizzi e alla ballerina anconetana Giada Albanesi. «In origine doveva essere girato al Teatro delle Muse, poi con la chiusura dei teatri ho dovuto cambiare programma- continua Nico- ho provato a chiedere uno spazio alla Mole Vanvitelliana, ma non ho avuto risposte ne a chiamate ne alla mail. Alla fine ho pensato al Passetto e ho avuto il consenso». Anche trovare la ballerina non è stato semplice: «C’è stata una grande ricerca, poi grazie alla mia ragazza che faceva danza abbiamo contattato Giada».