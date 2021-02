Era attesa ed è arrivata, anche se non dappertutto. La neve questa mattina ha praticamente risparmiato il centro di Ancona, ma nella zona di Pietralacroce i residenti si sono svegliati con tetti, auto e Forte Altavilla completamente bianchi. C’è anche chi la neve l’ha vista per la prima volta. Normale, per un ragazzo che arriva dal Vietnam. Nessun problema di viabilità: «Ci voleva, purifica- dice qualcuno- ma è sufficiente così».