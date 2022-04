Primo maggio | Come sta il lavoro giovanile? Nelle Marche è allarme “neet” | VIDEO 

Hanno tra i 15 e i 34 anni. Non studiano, non lavorano e non sono inseriti in alcun percorso formativo. Sono i cosiddetti “neet” e nelle Marche il trend è in aumento

Hanno tra i 15 e i 34 anni. Non studiano, non lavorano e non sono inseriti in alcun percorso formativo. Sono i cosiddetti “neet” e nelle Marche se ne sono contati poco meno di 40mila, con un trend in aumento rispetto al 2019. E’ su di loro che i sindacati puntano l’attenzione in questo primo maggio. Ci sono poi altri due temi. Uno è il precariato. Secondo la Cigl infatti nel 2021 i contratti a tempo indeterminato sono stati solo l’11% del totale. Poi la scarsa fiducia riposta nei centri di avviamento al lavoro: in tutta la provincia di Ancona, nel 2020, sono stati poco più di 500 i giovani che si sono rivolti a questo servizio per avviare tirocini o stage. La Uil marche invita la Regione a usare meglio i fondi pnrr, programma gol. E sempre sulla formazione insistono le altre sigle.