Il Natale che vorremmo: una e-bike e Ancona vestita a festa | VIDEO 

Il video risale alla vigilia di Natale del 2019 e lo ha girato il lettore Gianluca Fabrizi. Si tratta di una passeggiata in bicicletta per le vie di un’Ancona che le restrizioni Covid, con i mercatini natalizi vietati in tutta Italia, ci lasciano per ora solo ricordare con nostalgia. «Fuori una giornata stupenda, cielo limpidissimo, un sole raggiante e nell’aria quell’atmosfera Natalizia che io adoro- scrive Gianluca nel commento che accompagna il video su Youtube- ero a casa, avevo appena mangiato, non sapevo bene che cosa fare ma volevo fare qualcosa. Di colpo decisi di prendere la mountain- bike elettrica (grazie a “E’ green mobility” per avermela noleggiata) ed andarmi a godere la mia città, da solo, nelle ultime ore prima di Natale. Arrivo in centro, tutto addobbato; nonostante fosse primo pomeriggio, era pieno di gente, la corsa agli ultimi regali, gli scambi di auguri, i sorrisi, gli abbracci alle persone care che si incontrano, i bambini super felici che aspettano l’indomani mattina per scartare i regali, il Natale sembra rendere tutto più bello, tutto magico, quella “confusione” mi piaceva da morire...mi godetti tutto il mio giro, rimanendo in silenzio e osservando tutto ciò che mi circondava e cercando di godermi ogni singolo dettaglio...ci riuscii, feci un giro bellissimo, niente di che qualcuno potrebbe pensare, ma io, mentre pedalavo, sognavo, adoro sognare e non bisogna mai smettere di farlo!! Ed ora come non mai, mentre la città è deserta e siamo tutti rinchiusi nelle nostre case, vorrei più che mai che tutto tornasse così...e mentre lo sogno, sono sicuro che presto tornerà e, sarà ancora più bello di prima!! Ah dimenticavo, per “coronare” nel migliore dei modi quel pomeriggio che non scordero’ mai...avevo con me anche la reflex ed assistetti ad uno dei tramonti più belli che io abbia mai visto e, non a caso scattai una delle mie foto che adoro di più!! Questo video non ho mai avuto tempo (e forse neanche voglia di montarlo e pubblicarlo) ma sentivo anche che non andava pubblicato subito, bisognava aspettare il momento giusto...un momento che lo rendesse ancora più bello e quindi penso proprio che sia adesso, mentre tutti ora siamo a casa spero che queste immagini riescano a farvi uscire un sorriso, a farvi capire quanto e’ bella la libertà e darvi allo stesso tempo la forza di andare avanti e pensare che tutto tornera’ cosi’!!!Se vi e’ piaciuto, condividete il più possibile e facciamola vedere a tutti quanto e’ bella la nostra città!!W la nostra stupenda Ancona».

Autore:

Instagram @gianlucafabrizi

Link video completo:

https://www.youtube.com/watch?v=wFgKMGzTdBg&feature=youtu.be