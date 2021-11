Il Natale marchigiano ha il suo tormentone (Radio edit) | VIDEO

Per accendere la vera magia del Natale ed entrare nel giusto mood delle feste, Il Natale che non ti aspetti lancia il tormentone delle feste di Natale 2021

Per accendere la vera magia del Natale ed entrare nel giusto mood delle feste, Il Natale che non ti aspetti lancia il tormentone delle feste di Natale 2021 che si candida ad accaparrarsi la top ten delle musiche di Natale, la colonna sonora di dicembre: una nuova canzone, una sorpresa natalizia da ballare e cantare in famiglia.