Musica, colori ed è subito magia: il videoclip ufficiale di BiAnconatale 2022

ANCONA - Pochi giorni fa si accese le luci sul BiAnconaTale 2022. Nel pomeriggio anconetano, immersi in un'atmosfera già magica con migliaia di cittadini presenti in centro, ecco lo show di luci, colori e suoni. Sul palco, oltre al primo cittadino, anche due splendide voci anconetane spesso impegnate in Italia e all'estero: Cecilia Sordoni (corista e cantante più volte al fianco di Andrea Bocelli a altri artisti) e Lorenzo Bon (interporete swing, jazz e blues, la voce italiana di Frank Sinatra). Poi la sorpresa: il collegamento con Andrea Bocelli e sua moglie Veronica Berti. Il video ufficiale della festa.