VIDEO | «Ragazzi, datevi una regolata»: i giochi per i bimbi sono stati devastati dai vandali

A Torrette la struttura è stata "impacchettata" con il nastro per questioni di sicurezza. Il video si è diffuso in un'ora generando reazioni sdegnate

ANCONA - «Bisogna che vi date una regolata»: così Arnaldo De Angelis questa mattina ha mostrato le immagini dei giochi per bambini di Torrette distrutti dai vandali. Pezzi a terra e parti fuori uso per colpa dei soliti ragazzini senza rispetto. Sono stati applicati i nastri rossi per impedire ai bambini di salire finché non verranno riparati. Ci sono ancora i pezzi a terra.

Il video è stato condiviso sui social e sono state tante le reazioni indignate degli utenti stufi dell'ennesimo atto di stupidità. «Le persone sono arrabbiate - prosegue De Angelis - li faremo risistemare ma la situazione è questa. Non si può andare avanti così a sfasciare tutto».