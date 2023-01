Verifiche dei Nas nelle RSA: nelle Marche carenze igieniche e strutturali in 13 sedi su 27 | VIDEO

I Carabinieri del NAS hanno intensificato i controlli presso le strutture ricettive per anziani e disabili, come le residenze sanitarie assistite (R.S.A.) e case di riposo

I Carabinieri del NAS hanno intensificato i controlli presso le strutture ricettive per anziani e disabili, come le residenze sanitarie assistite (R.S.A.) e case di riposo. Scopo: verificare la corretta erogazione dei servizi di cura ed assistenza. 607 attività ispezionate su scala nazionale. Nelle Marche sono state controllate 27 strutture di cui 8 in solo in provincia di Ancona. In tredici strutture su scala regionale sono state riscontrate inadeguatezze igienico/sanitarie e strutturali e sono state informate le autorità sanitarie e amministrative competenti. Erogate complessivamente sanzioni per 3mila euro.