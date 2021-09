Il quartiere degli artisti che sogna di diventare museo | VIDEO

William Vecchietti, maestro d'arte, grafico e direttore di Ancona Crea ci fa da guida nei sottopassi e viali di Capodimonte, da anni ormai quartiere di street artists anconetani, italiani ed europei. Due passi tra via Astagno e via Cialdini, in quelli che sono conosciuti come i "Giardini dipinti". L'ultimo murales, in ordine di tempo, si è materializzato proprio questa mattina: è di un artista milanese che ha realizzato una grande figura geometrica. Di fronte c'è la bambina di "zip", street artist pugliese. Particolarità? E' fosforescente e di notte si illumina. «Qui c'era il degrado prima che arrivassero gli artisti, ora è un percorso turistico- spiega Vecchietti- abbiamo un discorso in piedi con il Comune, ci piacerebbe avere il riconoscimento anche formale di "Museo urbano a cielo aperto"»