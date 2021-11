Come funzionano i "gioielli": dalla moto dei carabinieri al riconoscimento facciale | VIDEO

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in piazza Cavour sono stati allestiti stand informativi di carabinieri, polizia scientifica, esercito, marina, aeronautica, guardia di finanza e vigili del fuoco. Ogni corpo ha mostrato ai cittadini uno o più “gioielli” utilizzati per l’attività operativa quotidiana

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in piazza Cavour sono stati allestiti stand informativi di Carabinieri, Polizia scientifica, Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Guardia di finanza e Vigili del fuoco. Ogni corpo ha mostrato ai cittadini uno o più tecnologie utilizzate per l’attività quotidiana. In questa prima parte: come funziona la moto dei carabinieri, il sistema di riconoscimento facciale della polizia scientifica, l’equipaggiamento dei sommozzatori del Reparto Operativo Aeronavale delle Fiamme gialle e le opportunità che offre l’Esercito.