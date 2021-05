Le immagini dell’incidente di questo pomeriggio lungo via Ancona, a Osimo, in cui ha perso la vita un 41 enne centauro anconetano. Secondo le prime ricostruzioni, è stato fatale l’impatto con un furgone. Strada completamente bloccata per consentire i rilevamenti, traffico in tilt in entrambe le direzioni. La polizia municipale di Osimo dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Immagini: Francesco Benigni

Montaggio: Gino Bove