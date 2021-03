La sorella della vittima e l’amico di famiglia: «Appena entrati in casa abbiamo capito la gravità» | VIDEO 

Il racconto drammatico di Junior Massimo Bazzano e Liviana Paladini. Il primo è un amico di famiglia, la signora è invece la sorella di Giorgio Paladini, rimasto vittima di una fuga di monossido di carbonio in casa venerdì sera. I due sono stati i primi a entrare nell’appartamento al secondo piano di via Cupramontana e raccontano la tragedia che si sono trovati davanti agli occhi. Ancora da ricostruire le cause che hanno portato all'accaduto, secondo le prime ricostruzioni si tratta di una perdita di monossido dalla caldaia. Il figlio e la moglie della vittima, che si trovavano nello stesso appartamento, sono stati portati in ospedale. Per l'80enne non c'è stato nulla da fare. Salvo il cane della famiglia. Bazzano: «Forse il nostro arrivo ha contribuito a salvare altre persone».