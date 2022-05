Mirella, una storia anconetana in musica: dalle Bertè in casa al sogno infranto - VIDEO

Sabato 4 Giugno in occasione della Festa de "NiArchi-Insieme oltre le barriere" durante la quale verranno presentate le tante progettualità portate avanti dall'associazione Arcopolis verrà presentato anche il CD "Ancona Bella", risultato del "Progetto Mirella". Progetto che ha avuto come scopo quello di valorizzare e fare conoscere alla città di Ancona le meravigliose canzoni dell'artista ottantottenne Mirella Carletti; canzoni che fino ad oggi non erano mai state diffuse.

Il progetto è stato promosso e realizzato dall'associazione Arcopolis che ha coinvolto dei musicisti anconetani i quali hanno suonato e cantato le composizioni di Mirella in quanto, a causa dell'età, Mirella non ha più la potenza vocale per renderle al meglio.

Camilla Mancini alla voce, Attilio Trovato alla chitarra, Claudio Cristiano alle tastiere, Angelo Ridolfi al contrabbasso e Roberto Quercetti come direttore artistico, sono stati i musicisti che hanno suonato le canzoni. Durante la festa del prossimo Sabato 4 Giugno che si svolgerà tra le vie del quartiere, verrà presentato il CD alla città di Ancona e sarà possibile comprarlo. Chi vuole può già prenotare il CD contattando il numero 3208640037.