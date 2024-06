67 migranti sbarcati dalla Ocean Viking, tre sono minori non accompagnati: ecco dove andranno | VIDEO

67 migranti sono sbarcati questa mattina dalla nave Ocean Viking, arrivata in porto poco dopo le 8. Tre sono minori non accompagnati e sono gli unici che resteranno nelle Marche. Gli altri presenti a bordo, tutti uomini per la maggiorparte siriani (gli altri provengono da Egitto, Pakistan e Bangladesh) verranno accompagnati in Emilia Romagna e Basilicata. Tra domani e dopodomani nella nostra regione arriveranno migranti anche da un recente sbarco a Genova. Il punto del Prefetto Saverio Ordine e del vicesindaco Giovanni Zinni, presenti in porto.