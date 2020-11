Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Metronotte investito al porto, il luogo della tragedia | VIDEO

Le immagini girate poco dopo l'intervento che non è bastato a salvare la vita del guardiano 52enne. Per l'uomo, investito da un camion, non c'è stato nulla da fare