Infrastrutture e sanità con i soldi del Mes: il “Modello Marche” di Mangialardi | VIDEO

Il rilancio delle Marche, secondo il candidato Pd Maurizio Mangialardi, passa per infrastrutture, sanità ed Europa. «Dobbiamo rimettere in campo il modello Marche e si può fare- ha detto Mangialardi a margine della presentazione dei candidati Pd al Consiglio regionale- ci sono tante energie soffocate da poca disponibilità delle banche e da un accesso al credito difficile. Esiste un tessuto sociale e un volontariato incredibile dobbiamo ripartire da li». Sulla sanità: «I punti essenziali per il futuro sono la ricostruzione di strutture con i soldi che spero arriveranno dal Mes ma anche unsanità di prossimità, telemedicina, servizi sociali che aiutano questo percorso. E’ vero, non si è fatto prima, ma ora abbiamo le risorse». Chiusura sull’Europa: «Tutto quello che è Europa per me va bene, ci siamo accorti oggi quanto sia importante. Senza di lei oggi avremmo il -15% di Pil e dall’altro ieri possiamo invece guardare in prospettiva».