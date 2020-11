Apre il nuovo mercato coperto: in vendita solo prodotti del territorio | VIDEO 

Verdura, frutta, fresca, miele, legumi, confetture, carne, pesce e formaggio. Chi più ne ha più ne metta. Il mercato coperto con i prodotti di “Campagna amica” di Coldiretti sorgerà a Macerata, via Morbiducci 5, e sarà inaugurato Morbiducci sabato 21 novembre. In vendita i prodotti della terra e del mare pescati, allevati o coltivati da imprenditori del territorio. Il presidente di Coldiretti Macerata, Francesco Fucili, spiega come sarà e come lavorerà il punto vendita.