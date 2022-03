Medici di continuità assistenziale: turni ridefiniti | VIDEO

Accordo tra la Federazione dei medici di base e la Regione Marche per ricalibrare i turni di assistenza dei medici di continuità assistenziale in base alle esigenze dei pazienti

Accordo tra la Federazione dei medici di base e la Regione Marche per ridefinire i turni di assistenza dei medici di continuità assistenziale in base alle effettive esigenze dei pazienti. Nelle zone in cui c'è una richiesta più bassa il servizio si interromperà alle 24. Dove la richiesta è più consistente, come nelle strutture residenziali, l'assistenza rimane anche in orario notturno.