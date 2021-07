Operatori no vax a Torrette, «Irresponsabili»: in 40 rischiano la sospensione | VIDEO

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, Michele Caporossi, fa il punto sugli operatori sanitari non vaccinati: «Stiamo seguendo la legge, è intollerabile la presenza di persone non vaccinate tra le nostre fila»

«Giudico intollerabile la presenza di persone non vaccinate tra le nostre filla, stiamo seguendo la legge. I nomi sono stati inoltrati alla Regione e poi agli ordini professionali». Parole del Direttore dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, Michele Caporossi: «Per adesso parliamo di rischio sospensione, come è già avvenuto a Pordenone, ma seguiremo quanto previsto dall'ordinamento». Sui numeri: «Stimiamo poche decine di persone, grazie al cielo da noi c'è stata una grande adesione alla campagna vaccinale- ha concluso Caporossi- in percentuale posso dire che su 4mila dipendenti possiamo pensare a una quarantina di persone».