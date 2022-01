«Cliente chiuso nello stanzino? Vi spiego com'è andata davvero» | VIDEO

Massimo Sturani, titolare del Maxi Bar, racconta la versione dei fatti sulla lite di alcuni giorni fa tra il dipendente e un cliente per il conto non pagato. Un giovane cliente è stato arrestato per resistenza, minacce aggravate e lesioni. Il barista invece è stato denunciato per violenza privata. «Chiuso nello stanzino? VI racconto come è andata davvero» spiega il ristoratore.