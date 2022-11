"Maxi bar" chiuso, il titolare: «Sì, c'è stata qualche ca..ata, la polizia ha fatto il suo lavoro» | VIDEO

ANCONA - Massimo Sturani, titolare del Maxi bar, chiede scusa ai clienti via Facebook e spiega la chiusura forzata, temporanea, del suo locale: «Nulla di compromettente, ma hanno fatto il loro lavoro ed è giusto che sia così. Tra pandemia, guerra e bollette non arrivi da tutte le parti. C'è stata qualche ca..ata, sto ripristinando facendo anche più di quello che mi è stato chiesto. Sistemeremo un po' di cose, ora siamo in chiusura forzata per qualche giorno fino alla nuova verifica. So' che doveva essere fatto prima, ma ripeto, non si arriva da tutte le parti».