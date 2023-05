Centrodestra ad Ancona | Salvini sul Piano: «Mai più quartieri dove gli italiani sono minoranza emarginata» | VIDEO

ANCONA - «In bocca al lupo Daniele, siete tanta roba come dicono i giovani. L'impegno che Ancona sia Ancona per tutti e non ci siano quartieri dove la sera è meglio non passeggiare. Il sindaco porti luce, bellezza, lavoro e sicurezza anche agli anconetani che vivono al Piano. L'accoglienza ha dei limiti». Questo un estratto dell'intervento di Matteo Salvini in piazza Roma. Il leader della Lega ha parlato davanti agli anconetani per sostenere la candidatura a sindaco di Daniele Silvetti.