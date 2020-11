Il grido di Matteo contro la paura della crisi: «“Città deserte” è una presa di coraggio» | VIDEO

Si chiama “Città deserte” l’ultima canzone del musicista falconarese Matteo Greco, da cui è nato l’omonimo videoclip interamente girato ad Ancona. «Con questa canzone ho voluto scattare una fotografia di quello che sta succedendo- spiega Matteo Greco- Nel ritornello c’è una parte in cui dico “grido contro la paura, speriamo che ci porti fortuna”. E’ una presa di coraggio». Tutto è nato da una conversazione dopo un live nel locale Ergo Sum, racconta il musicista: «Mi è stato chiesto di comporre una canzone che diventi il manifesto di quello che stiamo vivendo ed è venuto fuori questo brano in un paio di giorni. L’iniziativa è partita dai ristoratori, poi allargata a macchia d’olio- continua Greco- tra alcuni giorni commercianti, imprenditori, liberi professionisti e non solo realizzeranno dei clip mentre cantano questa canzone, ne uscirà un nuovo video con la carrellata dei loro volti». La canzone è disponibile su Spotify, Instagram e TikTok.