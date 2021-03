La disperazione del barista: «Non voglio chiudere se non è per colpa mia» | VIDEO

«A fare funerali di Stato siete bravi, a gestire una situazione del genere non siete in grado». Inizia così lo sfogo improvvisato di Massimo Sturani, titolare del Maxi Bar. Sturani, che ha sempre fato sentire la propria voce nelle dirette Facebbok, questa mattina è salito sul tetto dell'auto per urlare la sua rabbia. «Se chiedevate a me vi dicevo io cosa c'era da fare- grida Sturani- bastavano die cose: farci lavorare tutti in sicurezza nei locali, in modo da far lavorare i ristoratori, oppure farci chiudere tutti per mesi ma tenendo in piedi le utenze, gli affitti e i dipendenti. Ora invece trovo le raccomandate con il rischio che stacchino la corrente».