Stop mascherine all'aperto, in piazza tra liberazione e prudenza | VIDEO

Un giro nel mercato per raccogliere le opinioni dei cittadini sullo stop all'obbligo di mascherine all'aperto. Per alcuni una liberazione, ma c'è chi non si fida

Da lunedì scorso non c'è più 'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Abbiamo fatto un giro nel mercato all'aperto di piazza d'Armi, tra cittadini e venditori, per raccogliere le opinioni sullo stop alla prescrizione. Per alcuni una liberazione, ma c'è chi non si fida e preferisce restare prudente. Le voci della piazza.