La musica dei Marlene Kuntz contro il riscaldamento globale: Cristiano Godano al Cinema Italia con "Karma Clima" | VIDEO

ANCONA - Il frontman dei Marlene Kuntz, Cristiano Godano, ha incontrato i fans ieri sera al Cinema Teatro Italia per la presentazione del docufilm nato dall'omonimo album "Karma Clima". Il leader della band torinese ha risposto alle domande della giornalista Laura Faccenda e a quelle del pubblico, per poi firmare autografi nel bar all'aperto allestito in struttura. Cambiamento climatico e processo creativo di un album musicale sono stati alcuni dei temi che hanno catturato l'attenzione dei presenti.