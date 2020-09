Regionali, Marco Rizzo lancia Pasquinelli: «Ripartire dal lavoro, ma non solo dipendente» | VIDEO

Il segretario del Partito Comunista, Marco Rizzo, ad Ancona per lanciare la candidatura di Fabio Pasquinelli alle prossime elezioni regionali: «La crisi economica attanagliava già da prima il nostro Paese e le Marche in particolare. Dopo il Covid siamo davanti a una crisi molto dura e che si prevede importante per le sorti anche di questa Regione- spiega Rizzo- ripartiamo con la candidatura di Fabio Pasquinelli alla presidenza delle Marche e dal nostro simbolo classico, la falce e martello su bandiera rossa. E’ il simbolo del lavoro e proprio da questo si deve ripartire. Senza lavoro non c’è riscatto e il nostro interesse non è rivolto solo ai lavoratori dipendenti, ma anche verso le partite Iva, il lavoro autonomo, il piccolo commercio e l’artigianato. Settori, questi, che ora stanno vivendo una crisi ancora più forte tanto da farci azzardare il termine di “proletarizzazione del ceto medio”. Serve una proposta strategica che questo governo non ha- conclude il segretario del Partito Comunista- lo chiamano governo “giallo e rosso”, ma di rosso non ha nulla se non la vergogna».