Marche arancioni, Acquaroli perplesso: «Se dati confermati anticipiamo rientro a scuola» | VIDEO

Marche arancioni dalla prossima mezzanotte, ma il presidente della Regione non nsconde le sue perplessità in relazione ai nuovi criteri adottati dal Governo per l'indivuduazione delle aree colorate. In un video pubblicato sul suo profilo Facebook, Francesco Acquaroli ha spiegato che i casi di sintomatici e asintomatici sono in diminuzione nella nostra regione, ha poi richiamato l’attenzione sui ristori giudicati insuffucienti e sulle le difficoltà degli imprenditori. «La perplessità è legata al fatto che le Marche hanno un indice Rt inferiore a 1 da oltre un mese e mezzo- ha spiegato il governatore- c’è stata una recrudescenza nella prima settimana del nuovo anno, ma i casi sia dei sintomatici che degli asintomatici stanno scendendo. C’è stato un aumento di ricoverati anche in terapia intensiva, ma quei numeri che indicano un fattore di rischio alto ce n’è anche un altro: la curva negli ultimi giorni sembra rallentare».