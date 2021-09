"Le Marche romantiche e misteriose": i nomi dimenticati della storia rivivono nelle pagine di Chiara Giacobelli

Un volume per scoprire e riscoprire grandi nomi della storia. I protagonisti sono quindici uomini e quindici donne, nati o legati in qualche modo al territorio marchigiano. L'autrice racconta, ospite della libreria Feltrinelli di Ancona, com'è nato il libro e l'importanza di queste figure nella storia.

Dopo una lunga ricerca e selezione, infatti, Chiara Giacobelli ha pubblicato il libro edito da Ciabocchi dove si ripercorrono le vite di grandi personaggi dimenticati. «Da Elisabetta Malatesta da Varano alla regina Giovanna II d'Angiò, fino al pittore Carlo Maratti, artista originario di Varano, vissuto nel Seicento e arcinoto nelle corti d'Europa ma di cui si sa molto poco».

Un progetto pensato non solo per i marchigiani, visto che la maggior parte dei nomi si conoscono poco o nulla. Inoltre aggiunge l'autrice: «Questo non è un saggio storico e lo scopo è quello di stimolare la curiosità del lettore con uno stile narrativo, come se fossero dei romanzi, cercando di far vivere al lettore le ambientazioni e i momenti topici della vita di ciascuno».