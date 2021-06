Marche Pride, rivoluzione a colori: «Come ti smonto la paura dello "Zan"» | VIDEO

Volti e voci dal Marche Pride, che torna in presenza in piazza Cavour ad Ancona. Una festa, ma anche un grido di battaglia contro ogni forma di discriminazione, da quella che vivono le persone LGBTQ ai disabili. Nell'anno in cui c'è il Ddl Zan in attesa di completa approvazione e trasformazione in legge, abbiamo fatto un giro tra i presenti. Domanda specifica: «Una parte dell'opinione pubblica ha paura che domani una manifestazione come questa, ma per dire che la famiglia è fondata su uomo e donna, non possa essere organizzata. Timore legittimo?» Le risposte di Maria Cristina Mochi, presidente di Agedo Marche, e di altri presenti. Tra loro c'è anche un ragazzo tedesco adottato da una coppia gay.