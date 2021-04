Marche in arancione, Acquaroli: «I numeri però sono da zona gialla» | VIDEO

«Oggi noi abbiamo i numeri, esclusi i ricoveri ospedalieri e le terapie intensive, per essere gialli». Così il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, a margine dell'iniziativa sul turismo organizzato da Confcommercio Pesaro Urbino a Fano nell'ex chiesa di Santa Maria del Gonfalone, ha commentato l'andamento dell'emergenza sanitaria nella regione. «Credo che possiamo confermare di essere arancioni- dice Acquaroli-. Per il fatto che il decreto del Governo esclude la gialla nel mese di aprile, significa che siamo nella migliore fascia. Il nostro Rt sta scendendo e sta scendendo anche l'incidenza del numero dei casi positivi su 100.000, ma la veritè è che oggi più di arancioni non possiamo essere per decreto. Dobbiamo fare la massima attenzione affinché la curva non vada a risalire nel mese o nel periodo in cui il Governo decidesse di darci delle opportunità». (Agenzia DIRE)