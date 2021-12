Contagi su, «Se serve pronti a obbligo mascherine all'aperto» | VIDEO

Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha confermato che i dati della curva pandemica sono in aumento. Hub vaccinale per bambini? «Per ora escluso, fondamentali i richiami»

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha confermato che i dati della curva pandemica sono in aumento: «Se servirà pronti all'ordinanza per l'obbligo di mascherine all'aperto». Escluso, per il momento, un hub vaccinale dedicato ai bambini dopo l'ok alla somministrazione da parte dell'Aifa: «In questo momento è fondamentale la questione dei richiami, poi vedremo cosa ci diranno Cts e Ministero».