Coronavirus, Regione Marche valuta limiti di circolazione e attività | VIDEO

La Regione Marche sta valutando restrizioni in merito alla circolazione delle persone e delle Attività produttive. «Questa mattina c'è stato un incontro in videoconferenza tra il presidente Acquaroli ed i cinque prefetti marchigiani- spiega l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini-. Si stanno studiando le misure che sono richieste dall'Autorità di pubblica sicurezza, ma anche da altre Autorità per limitare alcuni diritti di libertà economiche e di circolazione dei cittadini. Al momento non posso aggiungere altro- dice- perchè è in corso l'istruttoria e nelle prossime ore daremo conto di un eventuale provvedimento che è di competenza del presidente della Regione». Nel corso del confronto di questa mattina, secondo Saltamartini, i prefetti marchigiani hanno manifestato al governatore delle Marche tutte le loro preoccupazioni legate all'aumento di casi positivi (+220 nelle ultime 24 ore). Per questo palazzo Raffaello starebbe valutando misure restrittive della circolazione delle persone e delle attività economiche consentite dal Dpcm. «In questo momento sono in corso le procedure di acquisizione delle informazioni necessarie- conclude Saltamartini- soprattutto per quanto riguarda i trasporti scolastici e tutte quelle attivita' che possono determinare un aumento della diffusione del virus». (AGENZIA DIRE)