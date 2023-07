Manovre salvavita, le immagini della lezione a Marcelli con la Croce Rossa | VIDEO

Saper aiutare un bambino a togliere subito il boccone che rischia di soffocarlo. Imparare a fare una respirazione bocca a bocca o una telefonata al 118 per chiedere aiuto. A lezione con la Croce Rossa per imparare le manovre salvavita. Si è tenuta oggi, mercoledì, a Marcelli di Numana con la presenza di personale esperto che ha insegnato cosa fare in caso di emergenza