Tende, striscioni e megafoni: accampamento di protesta all'Università | VIDEO

ANCONA . Una ventina di studenti e due tende piazzate nel cortile interno della facoltà di Economia a Villarey. Un accampamento simbolico organizzato dal Gulliver - Udu Ancona per dire, con le parole affidate a un cartello, che: «si sta meglio in tenda che in studentato». Le esigenze abitative degli studenti fuori sede però sono solo uno dei problemi portati alla luce dai giovani manifestanti, che resteranno in presidio per tutta la giornata di oggi. Attenzione richiamata, infatti, anche sui sottofinanziamenti per le università a livello nazionale. L'iniziativa di protesta rientra in quella partita lo scorso 25 settembre a Roma su scala nazionale (si estende in 25 città italiane).