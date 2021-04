Ristoranti, bar, balneari e discoteche: le voci della piazza | VIDEO

Le voci degli esercenti che questa mattina sono scesi in piazza davanti alla sede di Confcommercio Marche. Da Marcello Nicolini, che ha vissuto in prima persona l'esperienza del Covid, ai rappresentanti del settore delle discoteche, bar, stabilimenti balneari e non solo. Il grido di aiuto è stato unisono:«Vogliamo una data certa per riaprire in sicurezza, se ne sta andando anche la speranza». Il sit-in #ilfuturononsichiude si è svolto in contemporanea con l'assemblea di Roma ed è stato organizzato da Fipe-Confcommercio. In apertura, un minuto di silenzio per le vittime del Coronavirus.