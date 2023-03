Mimose e rabbia, i lavoratori della Residenza Dorica in sit-in: «Oss di nome, schiavi di fatto» | VIDEO

ANCONA - Scioperano per l’intera giornata i dipendenti della Residenza Dorica. 80 lavoratori tra infermieri e operatori socio-sanitari sono scesi in presidio stamattina in via Primo Maggio. Lo sciopero e la mobilitazione sono organizzati da Fp Cgil e Fisascat Cisl. Lavoratori e sindacati protestano perché, dicono, l’azienda ha avviato una riorganizzazione dei turni «tale da peggiorare le condizioni di lavoro riducendo anche il tempo di

assistenza agli ospiti».