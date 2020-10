Scende in piazza anche lo spettacolo, il sindacato lancia le manifestazioni | VIDEO

Non solo i ristoratori. L’ultimo decreto del premier Giuseppe Conte ha colpito anche i lavoratori dello spettacolo. In un’intervista video rilasciata all’agenzia "Dire" Emanuela Bizi, segretaria nazionale Slc Cgil, lancia una serie di sit-in in diverse città italiane tra cui Ancona. I presidi cono organizzati insieme a Fistel Cisl e Uilcom. La Bizi ha parlato di un 2021 come un «Deserto lungo da attraversare». A richiesta al Governo è quella dell’istituzione di un tavolo permanente di confronto. Le sue parole nel filmato.